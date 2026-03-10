Гатиятулин — о Галимове: ему важно сосредоточиться на командной работе и результате

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о спаде в результативности нападающего Артёма Галимова.

«Не соглашусь, что используем центрфорвардов в одном звене, ведь на самом деле у ребят не такой большой опыт, чтобы сказать, что они центральные нападающие. Тодд большую часть карьеры играл с краю — и в «Спартаке», и в Северной Америке. Также в «Салавате» он с краю играл в связке с Хмелевским, поэтому мы смотрим, где он лучше играет.

Галимов тоже имеет опыт игры в центре, но эффективнее он с краю. Мы ищем оптимальные сочетания. Важно, чтобы мы получили глубину перед важным отрезком сезона. По Галимову, конечно, было в мыслях: раз в том сезоне была высокая результативность, то так она и будем продолжаться. Начало сезона было скомканным, но мы говорили с Артёмом, что ему не нужно зацикливаться на этом.

Ему важно больше сосредоточиться на командной работе и общекомандном результате. Артём слышит и всё показывает своей игрой. Если Артём прошлого сезона объединится с Артёмом этого сезона, он выйдет на другой уровень», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.