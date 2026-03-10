Анвар Гатиятулин высказался о домашней победе «Ак Барса» над «Спартаком»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в домашнем матче со «Спартаком» (4:1).

«Хороший матч, было много активных отрезков, ситуаций, когда требовалось сыграть прагматично. Хорошая командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку. Что касается Дениса Комкова, дали отдых Мише Фисенко и в целом даём возможности ребятам без регулярной практики в КХЛ. Время, которое Денис получает – это опыт.

Что касается Фисенко, это не дисциплинарная мера за удаления. Если и удаления, то это не только к Мише вопросы. Наш хоккей подразумевает активную игру клюшками, поэтому нужно быть чуть аккуратнее. Мише дали чуть отдохнуть. Подумаем, возможно, ещё кого-то привлечём.

В разных ситуациях будем понимать, какая у нас глубина в составе, на кого мы рассчитываем. Мы внимательно относимся и к выбору вратаря, отслеживаем состояние, исходя из предыдущего опыта. Не будем форсировать. Тимур Билялов сегодня вышел на лёд без формы, завтра, может, покатается в форме», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.