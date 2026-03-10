Скидки
Анвар Гатиятулин высказался о домашней победе «Ак Барса» над «Спартаком»

Анвар Гатиятулин высказался о домашней победе «Ак Барса» над «Спартаком»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в домашнем матче со «Спартаком» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 04:46 (5x5)     2:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 13:29 (5x5)     3:0 Карпухин (Бровкин, Пустозёров) – 26:21 (5x5)     4:0 Галимов (Тодд, Миллер) – 44:52 (5x4)     4:1 Холодилин – 54:39 (5x5)    

«Хороший матч, было много активных отрезков, ситуаций, когда требовалось сыграть прагматично. Хорошая командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку. Что касается Дениса Комкова, дали отдых Мише Фисенко и в целом даём возможности ребятам без регулярной практики в КХЛ. Время, которое Денис получает – это опыт.

Что касается Фисенко, это не дисциплинарная мера за удаления. Если и удаления, то это не только к Мише вопросы. Наш хоккей подразумевает активную игру клюшками, поэтому нужно быть чуть аккуратнее. Мише дали чуть отдохнуть. Подумаем, возможно, ещё кого-то привлечём.

В разных ситуациях будем понимать, какая у нас глубина в составе, на кого мы рассчитываем. Мы внимательно относимся и к выбору вратаря, отслеживаем состояние, исходя из предыдущего опыта. Не будем форсировать. Тимур Билялов сегодня вышел на лёд без формы, завтра, может, покатается в форме», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

