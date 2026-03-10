Скидки
Главная Хоккей Новости

«Мы были близки к победе». Корешков — о поражении «Трактора» от «Нефтехимика»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о поражении в гостевом матче с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ) и посетовал на большое количество удалений у хоккеистов челябинской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов – 18:24 (4x5)     1:1 Белозёров (Федотов) – 34:56 (5x4)     2:1 Сериков (Николишин, Хайруллин) – 62:23 (3x3)    

«Мы были близки к победе, но нахватали много ненужных удалений. Не хватило концентрации на третий период и в овертайме. А в целом выезд, если обобщить, очень хорошо провели, в концовке немножко не хватило. Вот эти ненужные удаления, это и есть игровая дисциплина. Мы обращали на это внимание, что четвёртый матч — самый тяжёлый, силы уже на исходе. Незасчитанный гол в овертайме — что случилось, то случилось», — цитирует Корешкова пресс-служба КХЛ.

