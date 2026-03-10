«У меня сомнений не было никаких». Гришин — об отмене гола «Трактора» в овертайме
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил победу над «Трактором» в овертайме со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов – 18:24 (4x5) 1:1 Белозёров (Федотов) – 34:56 (5x4) 2:1 Сериков (Николишин, Хайруллин) – 62:23 (3x3)
«Была обоюдоострая игра, с переходом инициативы от одной команды к другой. Вроде достаточно открытый хоккей, а голов мало. Мы и забили в большинстве, и пропустили. Пропустили, потому что вальяжно сыграли. Первый звоночек был — поперечная передача, она не дошла. Потом вторую такую же сделали, противники просто её прочитали, вышли и забили, наказали нас за такую расхлябанность. В овертайме то у нас была шайба, то у них. А когда они зашли в зону, я лично стоял на синей линии и видел, что было положение вне игры. У меня сомнений не было никаких», — цитирует Гришина пресс-служба КХЛ.
