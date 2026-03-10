Игорь Никитин ответил на вопрос о слабой результативности ЦСКА в последних матчах

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Сочи» (2:1) и высказался о предстоящей перенесённой игре, которая начнётся со второго периода при счёте 0:0.

– Непростая игра получилась. Готовимся к завтрашней игре.

— Не беспокоит ли, что ЦСКА в последних матчах мало забивает? С чем это связываете?

— Столько большинства – реализовывать нужно. Всё достаточно просто.

— Завтра снова игра с «Сочи», она начнётся со второго периода. Это новый тренерский опыт для вас?

— Такого у меня не было. Но здесь надо готовиться как в плей-офф, к тому же сопернику.

— Будет ли установка иной из-за того, что игра длится два периода, а не три?

— Мы делаем так, чтобы для ребят не было рутины. Проводим собрания на различные темы, нестандартные вещи обсуждаем. В течение сезона тяжело соблюдать фокус и концентрацию, когда столько игр через день. Завтра как раз игру надо использовать, как ещё один методический процесс, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.