Игорь Никитин ответил на вопрос о слабой результативности ЦСКА в последних матчах

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Сочи» (2:1) и высказался о предстоящей перенесённой игре, которая начнётся со второго периода при счёте 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Абрамов (Эберт, Нестеров) – 29:56 (5x5)     1:1 Ли (Гуськов, Башкиров) – 49:02 (4x5)     2:1 Гурьянов (Коваленко, Саморуков) – 55:34 (5x5)    

– Непростая игра получилась. Готовимся к завтрашней игре.

— Не беспокоит ли, что ЦСКА в последних матчах мало забивает? С чем это связываете?
— Столько большинства – реализовывать нужно. Всё достаточно просто.

— Завтра снова игра с «Сочи», она начнётся со второго периода. Это новый тренерский опыт для вас?
— Такого у меня не было. Но здесь надо готовиться как в плей-офф, к тому же сопернику.

— Будет ли установка иной из-за того, что игра длится два периода, а не три?
— Мы делаем так, чтобы для ребят не было рутины. Проводим собрания на различные темы, нестандартные вещи обсуждаем. В течение сезона тяжело соблюдать фокус и концентрацию, когда столько игр через день. Завтра как раз игру надо использовать, как ещё один методический процесс, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

Видео
ЦСКА обыграл «Сочи» в КХЛ благодаря голу Гурьянова на 56-й минуте
