Александр Барков впервые после травмы принял участие в командной тренировке «Флориды»

Нападающий и капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков впервые после травмы принял участие в командной тренировке, сообщает пресс-служба клуба. Форвард тренировался в бесконтактной майке.

Барков впервые начал заниматься на льду в начале января. Ранее форвард тренировался индивидуально.

Напомним, в сентябре форвард перенёс операцию после разрыва связок правого колена. Ранее сообщалось, что хоккеист должен пропустить от шести до девяти месяцев. В прошлом сезоне Барков набрал 71 (20+51) очко за 67 игр в регулярном чемпионате и 22 (6+16) очка в 23 матчах плей-офф.

За 19 матчей до конца регулярного чемпионата «Флорида» отстаёт от зоны плей-офф на 11 очков.

