Результаты матчей КХЛ на 10 марта 2026 года

Сегодня, 10 марта, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 10 марта 2026 года:

«Амур» — «Барыс» — 0:3;

«Нефтехимик» — «Трактор» — 2:1 ОТ;

ЦСКА — ХК «Сочи» — 2:1;

«Ак Барс» — «Спартак» — 4:1.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 93 очками после 64 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 99 очков после 63 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.