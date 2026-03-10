Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 10 марта 2026 года

Результаты матчей ВХЛ на 10 марта 2026 года
Сегодня, 10 марта, прошли четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 10 марта 2026 года:

«Динамо-Алтай» – «Металлург» Нк — 1:3;
«Барс» – «Югра» — 0:2;
АКМ – «Химик» — 0:2;
«Рязань-ВДВ» – «Торпедо-Горький» — 2:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 102 очка в 60 матчах. Второе место занимает «Югра» с 96 очками после 59 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (89 очков в 58 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

