Результаты матчей МХЛ на 10 марта 2026 года

Сегодня, 10 марта, прошли шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 10 марта 2026 года:

«Сахалинские Акулы» – МХК «Атлант» — 5:1;

МХК «Молот» – «АКМ Новомосковск» — 4:5 Б;

«Толпар»– «Мамонты Югры» — 1:2 ОТ;

«Красная Армия» – Академия СКА — 6:2;

«Чайка» – «Авто» — 1:2;

МХК «Спартак» – МХК «Динамо-Карелия» — 5:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 99 очками после 57 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 80 очков после 55 матчей.