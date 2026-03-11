Скидки
Патрихаев и Эллис дрались, Ковтун и Кацалапов поддерживали армейцев. Фото победы ЦСКА

10 марта в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал «Сочи». Победу одержали армейцы со счётом 2:1.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт был открыт только в середине матча: отличился нападающий ЦСКА Виталий Абрамов. Но на 50-й минуте «Сочи» удалось забросить ответную шайбу — гол в меньшинстве забил защитник Кэмерон Ли. Победу ЦСКА на 56-й минуте принёс Денис Гурьянов.

По итогам матча ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

