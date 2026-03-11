Никита Кучеров оформил 70-й ассист в сезоне НХЛ и догнал Маккиннона в гонке бомбардиров

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом периоде домашней игры регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», которая проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Этот ассист стал для Никиты 70-м в текущем сезоне НХЛ (второй результат среди всех игроков лиги) и позволил догнать по очкам конкурента в гонке лучших бомбардиров Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В активе Кучерова теперь 104 (34+70) очка в неполных 59 матчах, у делящего с ним второе место в гонке за «Арт Росс Трофи» Маккиннона 104 (43+61) очка в 61 матче. Лидером гонки пока остаётся нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 108 (35+73) очков в 64 играх.

На 14-й минуте игры при счёте 0:0 Кучеров отдал тонкий поперечный пас на партнёра по команде Гейджа Гонсалвеса, который в касание оставил шайбу под бросок защитника Виктора Хедмана, после чего сам же подправил её в сетку ворот подставлением клюшки.

