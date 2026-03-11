Форвард «Вашингтона» высказался о возможности команды выйти в плей-офф НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Сурдиф высказался о положении столичной команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и возможности выхода в плей-офф соревнования.

«Мы пока не опускаем руки. Шанс попасть в плей‑офф у нас ещё есть, поэтому нельзя терять надежду. Мы недалеко от цели. Не оглядываясь на турнирную таблицу, играем матч за матчем и в конце посмотрим, что получится. Наша команда по-прежнему верит в себя», — приводит слова Сурдифа RMNB.

После 65 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» набрал 71 очко и занимает 11-ю строчку Восточной конференции. В Столичном дивизионе команда Спенсера Карбери располагается на пятом месте. До конца регулярки столичным осталось провести 17 встреч.