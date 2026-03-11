Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона» высказался о возможности команды выйти в плей-офф НХЛ

Форвард «Вашингтона» высказался о возможности команды выйти в плей-офф НХЛ
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Сурдиф высказался о положении столичной команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и возможности выхода в плей-офф соревнования.

«Мы пока не опускаем руки. Шанс попасть в плей‑офф у нас ещё есть, поэтому нельзя терять надежду. Мы недалеко от цели. Не оглядываясь на турнирную таблицу, играем матч за матчем и в конце посмотрим, что получится. Наша команда по-прежнему верит в себя», — приводит слова Сурдифа RMNB.

После 65 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» набрал 71 очко и занимает 11-ю строчку Восточной конференции. В Столичном дивизионе команда Спенсера Карбери располагается на пятом месте. До конца регулярки столичным осталось провести 17 встреч.

Материалы по теме
«Вашингтон» пропустил дважды за одно большинство! Но всё равно устроил разгром
«Вашингтон» пропустил дважды за одно большинство! Но всё равно устроил разгром
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android