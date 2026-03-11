Скидки
Бостон Брюинз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 11 марта 2026, счет 2:1 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Бостон» одолел в овертайме «Лос-Анджелес», Панарин без очков
В ночь с 10 на 11 марта мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Лорей (Линдхольм, Арвидссон) – 48:22     1:1 Даути (Мур, Кемпе) – 54:00     2:1 Макэвой (Пастрняк, Кастелич) – 60:39    

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов набранными очками не отметился, как и форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин.

