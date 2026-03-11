«Бостон» одолел в овертайме «Лос-Анджелес», Панарин без очков

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов набранными очками не отметился, как и форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин.