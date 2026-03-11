Передача Ивана Демидова помогла «Монреалю» победить «Торонто»

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился в протоколе результативной передачей.

Авторами голов «Канадиенс» стали Оливер Капанен, Филлип Дано и Джейк Эванс в пустые ворота. За «Мэйпл Лифс» отличился Вильям Нюландер.