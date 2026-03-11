Скидки
Монреаль Канадиенс — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 11 марта 2026, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Ивана Демидова помогла «Монреалю» победить «Торонто»
В ночь с 10 на 11 марта мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Капанен (Ньюхук, Демидов) – 04:46     2:0 Дано (Гуле, Хатсон) – 14:41     2:1 Нюландер (Коуэн) – 34:33     3:1 Эванс (Мэтисон) – 59:32    

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился в протоколе результативной передачей.

Авторами голов «Канадиенс» стали Оливер Капанен, Филлип Дано и Джейк Эванс в пустые ворота. За «Мэйпл Лифс» отличился Вильям Нюландер.

