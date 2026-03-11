Скидки
Нью-Йорк Рейнджерс — Калгари Флэймз, результат матча 11 марта 2026, счет 4:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Рейнджерс» всухую обыграли «Калгари». Лафреньер забил трижды. У Кузнецова и Гридина «-1»
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в американском Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:0

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Лафреньер (Зибанеджад, Фокс) – 17:27 (pp)     2:0 Шири (Картье, Борген) – 30:28     3:0 Лафреньер (Перро, Зибанеджад) – 36:31     4:0 Лафреньер (Перро, Вааканайнен) – 57:42    

За команду победителей голами отметились Алекси Лафреньер (хет-трик) и Конор Шири. Российский защитник Владислав Гавриков очков в матче не набрал. Голкипер Игорь Шестёркин участия в матче не принимал.

За «Калгари» выступали два россиянина — Матвей Гридин и Ян Кузнецов. Оба завершили встречу с показателем полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Рейнджерс» располагается на заключительном 16-м месте Восточной конференции, имея в своём активе 60 очков. «Калгари» идёт на предпоследней 15-й строчке Запада с 57 очками.

