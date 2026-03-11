«Рейнджерс» всухую обыграли «Калгари». Лафреньер забил трижды. У Кузнецова и Гридина «-1»

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в американском Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:0

За команду победителей голами отметились Алекси Лафреньер (хет-трик) и Конор Шири. Российский защитник Владислав Гавриков очков в матче не набрал. Голкипер Игорь Шестёркин участия в матче не принимал.

За «Калгари» выступали два россиянина — Матвей Гридин и Ян Кузнецов. Оба завершили встречу с показателем полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Рейнджерс» располагается на заключительном 16-м месте Восточной конференции, имея в своём активе 60 очков. «Калгари» идёт на предпоследней 15-й строчке Запада с 57 очками.