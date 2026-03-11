Скидки
Баффало Сэйбрз — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 11 марта 2026, счёт 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Аскаров

20 сейвов Аскарова не помогли «Сан-Хосе» прервать восьмиматчевую серию побед «Баффало»
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду «Кибэнк-центр» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева льда выиграли эту встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Куинн (Цукер, Маклауд) – 04:12     2:0 Так (Далин, Самуэльссон) – 05:39     2:1 Селебрини (Смит) – 12:54     3:1 Маленстин (Кребс, Далин) – 24:59     4:1 Цукер (Куинн, Пауэр) – 28:51     4:2 Шервуд (Ферраро, Веннберг) – 39:27     5:2 Куинн (Маклауд, Далин) – 40:42     5:3 Веннберг (Тоффоли) – 46:54 (pp)     6:3 Куинн (Маклауд) – 57:14    

В составе победителей забивали Джек Куинн (3+1), Алекс Так, Бек Маленстин и Джейсон Цукер (1+1).

У гостей забивали Маклин Селебрини, Кифер Шервуд и Александер Веннберг (1+1). Российские защитники команды Дмитрий Орлов (-3) и Шакир Мухамадуллин (0) очков в матче не набрали. У вратаря Ярослава Аскарова 20 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Баффало» располагается на втором месте Восточной конференции, имея в своём активе 86 очков. «Сан-Хосе» идёт на 10-й строчке Запада с 66 очками.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
«Рейнджерс» всухую обыграли «Калгари». Лафреньер забил трижды. У Кузнецова и Гридина «-1»
