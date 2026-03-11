20 сейвов Аскарова не помогли «Сан-Хосе» прервать восьмиматчевую серию побед «Баффало»

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду «Кибэнк-центр» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева льда выиграли эту встречу со счётом 6:3.
В составе победителей забивали Джек Куинн (3+1), Алекс Так, Бек Маленстин и Джейсон Цукер (1+1).
У гостей забивали Маклин Селебрини, Кифер Шервуд и Александер Веннберг (1+1). Российские защитники команды Дмитрий Орлов (-3) и Шакир Мухамадуллин (0) очков в матче не набрали. У вратаря Ярослава Аскарова 20 сейвов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Баффало» располагается на втором месте Восточной конференции, имея в своём активе 86 очков. «Сан-Хосе» идёт на 10-й строчке Запада с 66 очками.
