25 сейвов Тарасова помогли «Флориде» одолеть «Детройт» с голом за 15 секунд до сирены
В ночь с 10 на 11 марта мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хиностроза (Боквист, Форслинг) – 09:48 1:1 Кейн (Зайдер, Дебринкэт) – 23:54 1:2 Фолк (Копп) – 32:59 2:2 Миккола (Хиностроза) – 45:09 2:3 Каспер (Финни, Фолк) – 46:32 3:3 Вераге (Ткачук) – 58:30 4:3 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 59:45
Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Даниил Тарасов, который отразил 25 из 28 бросков в створ (89,29%).
