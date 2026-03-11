25 сейвов Тарасова помогли «Флориде» одолеть «Детройт» с голом за 15 секунд до сирены

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Даниил Тарасов, который отразил 25 из 28 бросков в створ (89,29%).