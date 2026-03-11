«Тампа» с 26 сейвами Василевского проиграла «Коламбусу». Россияне набрали три очка

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в американской Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли эту встречу со счётом 5:2.
В составе победителей голами отметились Конор Гарланд (дубль), Данте Фаббро, а также российские игроки: защитник Иван Проворов и форвард Кирилл Марченко. У гостей голами отличились Гейдж Гонсалвес и Янис Мозер. Российский нападающий Никита Кучеров отметился ассистом. Вратарь Андрей Василевский завершил встречу с 26 спасениями.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Тампа» идёт третьей в Восточной конференции с 82 очками. «Коламбус» занимает девятую строчку Востока. У клуба 76 очков.
