Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 11 марта 2026, счёт 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Тампа» с 26 сейвами Василевского проиграла «Коламбусу». Россияне набрали три очка
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в американской Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли эту встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Гонсалвес (Хедман, Кучеров) – 13:38     1:1 Проворов (Матейчук, Койл) – 25:57     1:2 Гарланд (Джонсон, Монахан) – 26:27     1:3 Марченко (Фантилли, Веренски) – 31:42 (pp)     2:3 Мозер (Чирелли) – 36:23     2:4 Гарланд (Монахан, Веренски) – 44:00 (pp)     2:5 Фаббро (Мерзликин) – 55:25    

В составе победителей голами отметились Конор Гарланд (дубль), Данте Фаббро, а также российские игроки: защитник Иван Проворов и форвард Кирилл Марченко. У гостей голами отличились Гейдж Гонсалвес и Янис Мозер. Российский нападающий Никита Кучеров отметился ассистом. Вратарь Андрей Василевский завершил встречу с 26 спасениями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Тампа» идёт третьей в Восточной конференции с 82 очками. «Коламбус» занимает девятую строчку Востока. У клуба 76 очков.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
20 сейвов Аскарова не помогли «Сан-Хосе» прервать восьмиматчевую серию побед «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android