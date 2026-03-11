Скидки
Каролина Харрикейнз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 11 марта 2026, счет 5:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Питтсбург» по буллитам уступил «Каролине». Чинахов, Никишин и Свечников набрали 5 очков
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду стадиона «Леново Центр» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 07:46     1:1 Манта (Койвунен) – 19:04     1:2 Раст (Чинахов, Карлссон) – 31:44 (pp)     2:2 Янковски (Каррье, Никишин) – 42:49     3:2 Джарвис (Свечников) – 43:48     4:2 Никишин (Ахо, Элерс) – 51:21 (pp)     4:3 Аччари (Раст, Чинахов) – 57:52     4:4 Раст (Ракелль, Карлссон) – 59:25     5:4 Блейк – 65:00    

За команду победителей голами отметились Логан Стэнковен, Марк Янковски, Сет Джарвис и российский форвард Александр Никишин (1+1). Победный буллит реализовал Джексон Блейк. Нападающий Андрей Свечников отличился во встрече ассистом.

В составе «пингвинов» заброшенными шайбами отличились Энтони Манта, Брайан Раст (2+1), Ноэль Аччари. У форварда Егора Чинахова две результативные передачи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Звёздный нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин получил пятиматчевую дисквалификацию за удар защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина клюшкой по лицу. Данную встречу он пропускал.

«Каролина» возглавляет Восточную конференцию, имея в своём активе 88 очков. «Питтсбург» идёт на пятой строчке Востока с 79 очками.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
