«Миннесота» «всухую» обыграла «Юту», у россиян семь набранных очков

В ночь с 10 на 11 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

Российские хоккеисты набрали в обще сложности семь очков. На счету Кирилла Капризова гол и ассист, у Владимира Тарасенко три результативные передачи, в активе у Данилы Юрова гол и ассист.