Миннесота Уайлд – Юта Маммот, результат матча 11 марта 2026, счет 5:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Миннесота» «всухую» обыграла «Юту», у россиян семь набранных очков
В ночь с 10 на 11 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
1:0 Капризов (Тарасенко) – 14:10     2:0 Болди (Юханссон) – 28:43     3:0 Бринк – 42:09     4:0 Юров (Тарасенко, Хьюз) – 46:09     5:0 Хартман (Фолиньо, Капризов) – 58:39    

Российские хоккеисты набрали в обще сложности семь очков. На счету Кирилла Капризова гол и ассист, у Владимира Тарасенко три результативные передачи, в активе у Данилы Юрова гол и ассист.

