20 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Сент-Луис» в овертайме

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, на счету которого 20 из 23 отражённых бросков в створ (86,96%). Нападающие «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Алексей Торопченко очков не набрали, как и форвард гостей Максим Шабанов.

В составе «Блюз» отличились Филип Броберг, Дилан Холлоуэй и Джимми Снаггеруд. За «островитян» забивали Жан-Габриэль Пажо, Калум Ритчи, Бо Хорват и Мэтью Барзал в овертайме.

