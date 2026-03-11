Скидки
Сент-Луис Блюз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 11 марта 2026, счет 3:4 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

20 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Сент-Луис» в овертайме
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Броберг (Снаггеруд, Томас) – 04:06     2:0 Холлоуэй (Фаулер, Снаггеруд) – 29:10     3:0 Снаггеруд (Томас, Линдштейн) – 30:37     3:1 Пажо (Шефер, Барзал) – 37:50     3:2 Ритчи – 45:52 (pp)     3:3 Хорват (Ритчи, Барзал) – 46:51 (pp)     3:4 Барзал (Шенн, Деанджело) – 62:11    

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, на счету которого 20 из 23 отражённых бросков в створ (86,96%). Нападающие «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Алексей Торопченко очков не набрали, как и форвард гостей Максим Шабанов.

В составе «Блюз» отличились Филип Броберг, Дилан Холлоуэй и Джимми Снаггеруд. За «островитян» забивали Жан-Габриэль Пажо, Калум Ритчи, Бо Хорват и Мэтью Барзал в овертайме.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
