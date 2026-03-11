20 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Сент-Луис» в овертайме

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, на счету которого 20 из 23 отражённых бросков в створ (86,96%). Нападающие «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Алексей Торопченко очков не набрали, как и форвард гостей Максим Шабанов.
В составе «Блюз» отличились Филип Броберг, Дилан Холлоуэй и Джимми Снаггеруд. За «островитян» забивали Жан-Габриэль Пажо, Калум Ритчи, Бо Хорват и Мэтью Барзал в овертайме.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 11 марта 2026
-
06:09
-
06:08
-
05:41
-
05:10
-
04:45
-
04:45
-
04:43
-
04:40
-
04:39
-
04:32
-
02:56
-
02:52
- 10 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:40
-
22:33
-
22:25
-
22:20
-
22:12
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:23
-
21:01
-
20:40
-
20:10
-
19:40