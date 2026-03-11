Скидки
Даллас Старз – Вегас Голден Найтс, результат матча 11 марта 2026, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Даллас» минимально обыграл на своём льду «Вегас», у Барбашёва ассист
В ночь с 10 на 11 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Теодор, Барбашёв) – 21:31     1:1 Бек (Блэквелл, Харли) – 30:41     2:1 Бенн (Джонстон, Дюшейн) – 34:16 (pp)    

В составе хозяев шайбы забросили Оскар Бек и Джейми Бенн.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Джек Айкел. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился ассистом.

Россиянин Павел Дорофеев («Голден Найтс») результативными действиями не отметился.

Следующие встречи обе команды проведут дома 13 марта: «Даллас Старз» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Вегас Голден Найтс» встретится с «Питтсбург Пингвинз».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
