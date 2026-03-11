Скидки
Натан Маккиннон получил удаление до конца матча за грубую игру против вратаря «Эдмонтона»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон был удалён до конца игры в конце второго периода домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Колтон (Нельсон) – 00:32     1:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 08:13 (pp)     2:1 Нечас – 15:41 (pp)     2:2 Рословик (Драйзайтль) – 19:35     2:3 Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Хайман) – 24:15     3:3 Ничушкин (Малински) – 47:04     3:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 49:03 (pp)    

На 40-й минуте игры при счёте 3:2 в пользу гостей Маккиннон на скорости врезался в голкипера Коннора Ингрэма. Вратарь «Ойлерз» после этого столкновения не смог продолжить игру и был заменён на Тристана Джерри. Рефери вынесли Маккиннону дисциплинарное наказание в виде штрафа 5+10 минут с удалением до конца встречи.

