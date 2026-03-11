Натан Маккиннон получил удаление до конца матча за грубую игру против вратаря «Эдмонтона»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон был удалён до конца игры в конце второго периода домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо).

На 40-й минуте игры при счёте 3:2 в пользу гостей Маккиннон на скорости врезался в голкипера Коннора Ингрэма. Вратарь «Ойлерз» после этого столкновения не смог продолжить игру и был заменён на Тристана Джерри. Рефери вынесли Маккиннону дисциплинарное наказание в виде штрафа 5+10 минут с удалением до конца встречи.

