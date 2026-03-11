Скидки
Сиэтл Кракен — Нэшвилл Предаторз, результат матча 11 марта 2026, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Пас Фёдора Свечкова помог «Нэшвиллу» переиграть в гостях «Сиэтл»
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США, штат Вашингтон) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сиэтл Кракен» и «Нэшвилл Предаторз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Какко (Райт) – 02:14     2:0 Бенирс (Макканн, Данн) – 09:46     2:1 Джост (Свечков, Маршессо) – 24:14     2:2 Шефер (Вуд, Шей) – 30:19     2:3 Уфко (Маршессо, О'Райлли) – 34:25     2:4 Стэмкос (Хаг) – 59:55    

Российский нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков отметился результативной передачей.

Голами в составе «Предаторз» отметились Тайсон Джост, Рид Шефер, Райан Уфко и Стивен Стэмкос в пустые ворота. За «Сиэтл» забивали Каапо Какко и Мэтти Бенирс.

