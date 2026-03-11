Пас Фёдора Свечкова помог «Нэшвиллу» переиграть в гостях «Сиэтл»
В ночь с 10 на 11 марта мск на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США, штат Вашингтон) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сиэтл Кракен» и «Нэшвилл Предаторз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Какко (Райт) – 02:14 2:0 Бенирс (Макканн, Данн) – 09:46 2:1 Джост (Свечков, Маршессо) – 24:14 2:2 Шефер (Вуд, Шей) – 30:19 2:3 Уфко (Маршессо, О'Райлли) – 34:25 2:4 Стэмкос (Хаг) – 59:55
Российский нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков отметился результативной передачей.
Голами в составе «Предаторз» отметились Тайсон Джост, Рид Шефер, Райан Уфко и Стивен Стэмкос в пустые ворота. За «Сиэтл» забивали Каапо Какко и Мэтти Бенирс.
