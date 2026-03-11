Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от проигрыша «Эдмонтону», у Макдэвида гол+пас

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой. Его одноклубник Захар Бардаков и Василий Подколзин из «Эдмонтона» очков не набрали.

Остальные голы хозяев записали свой счёт Росс Колтон и Мартин Нечас, в составе «Ойлерз» отличились Райан Ньюджент-Хопкинс (дубль), Джек Рословик и Коннор Макдэвид, в активе которого гол+пас. Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон на 40-й минуте был удалён до конца игры.