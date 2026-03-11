Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от проигрыша «Эдмонтону», у Макдэвида гол+пас
Поделиться
В ночь с 10 на 11 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Колтон (Нельсон) – 00:32 1:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 08:13 (pp) 2:1 Нечас – 15:41 (pp) 2:2 Рословик (Драйзайтль) – 19:35 2:3 Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Хайман) – 24:15 3:3 Ничушкин (Малински) – 47:04 3:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 49:03 (pp)
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой. Его одноклубник Захар Бардаков и Василий Подколзин из «Эдмонтона» очков не набрали.
Остальные голы хозяев записали свой счёт Росс Колтон и Мартин Нечас, в составе «Ойлерз» отличились Райан Ньюджент-Хопкинс (дубль), Джек Рословик и Коннор Макдэвид, в активе которого гол+пас. Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон на 40-й минуте был удалён до конца игры.
Комментарии
- 11 марта 2026
-
07:53
-
07:47
-
07:18
-
06:09
-
06:08
-
05:41
-
05:10
-
04:45
-
04:45
-
04:43
-
04:40
-
04:39
-
04:32
-
02:56
-
02:52
- 10 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:40
-
22:33
-
22:25
-
22:20
-
22:12
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:23
-
21:01