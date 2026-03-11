Скидки
Колорадо Эвеланш — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 11 марта 2026, счет 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от проигрыша «Эдмонтону», у Макдэвида гол+пас
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Колтон (Нельсон) – 00:32     1:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 08:13 (pp)     2:1 Нечас – 15:41 (pp)     2:2 Рословик (Драйзайтль) – 19:35     2:3 Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Хайман) – 24:15     3:3 Ничушкин (Малински) – 47:04     3:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 49:03 (pp)    

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой. Его одноклубник Захар Бардаков и Василий Подколзин из «Эдмонтона» очков не набрали.

Остальные голы хозяев записали свой счёт Росс Колтон и Мартин Нечас, в составе «Ойлерз» отличились Райан Ньюджент-Хопкинс (дубль), Джек Рословик и Коннор Макдэвид, в активе которого гол+пас. Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон на 40-й минуте был удалён до конца игры.

