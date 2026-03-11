Результаты матчей НХЛ на 11 марта 2026 года

Вечером 9 и в ночь на 11 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 11 марта 2026 года:

«Каролина Харрикейнз» – «Питтсбург Пингвинз» — 5:4 Б;

«Баффало Сэйбрз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 6:3;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Калгари Флэймз» — 4:0;

«Флорида Пантерз» – «Детройт Ред Уингз» — 4:3;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Коламбус Блю Джекетс» — 2:5.

«Бостон Брюинз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1 ОТ;

«Монреаль Канадиенс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:1;

«Сент-Луис Блюз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ОТ;

«Даллас Старз» – «Вегас Голден Найтс» — 2:1;

«Миннесота Уайлд» – «Юта Маммот» — 5:0.

«Виннипег Джетс» – «Анахайм Дакс» — 1:4;

«Колорадо Эвеланш» – «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4;

«Сиэтл Кракен» – «Нэшвилл Предаторз» — 2:4.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 88 очками после 64 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 95 очками после 63 игр.