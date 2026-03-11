«Айлендерс» установили рекорд НХЛ — 10 побед в овертаймах подряд со старта сезона

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3 в овертайме. Клуб из Лонг-Айленда выиграл 10 матчей сезона в овертаймах, не потерпев в дополнительное время ни одного поражения – это новый рекорд НХЛ.

Отметим, что ещё девять игр «Айлендерс» завершили серией буллитов. Результат – пять поражений при четырёх победах. «Островитяне» в прошедшем матче с «Сент-Луисом» уступали во втором периоде со счётом 0:3.

Команда из Нью-Йорка идёт на шестом месте в Восточной конференции, набрав 79 очков за 65 матчей. В следующем матче «островитяне» встретятся с «Лос-Анджелес Кингз».