«Айлендерс» установили рекорд НХЛ — 10 побед в овертаймах подряд со старта сезона

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3 в овертайме. Клуб из Лонг-Айленда выиграл 10 матчей сезона в овертаймах, не потерпев в дополнительное время ни одного поражения – это новый рекорд НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Броберг (Снаггеруд, Томас) – 04:06     2:0 Холлоуэй (Фаулер, Снаггеруд) – 29:10     3:0 Снаггеруд (Томас, Линдштейн) – 30:37     3:1 Пажо (Шефер, Барзал) – 37:50     3:2 Ритчи – 45:52 (pp)     3:3 Хорват (Ритчи, Барзал) – 46:51 (pp)     3:4 Барзал (Шенн, Деанджело) – 62:11    

Отметим, что ещё девять игр «Айлендерс» завершили серией буллитов. Результат – пять поражений при четырёх победах. «Островитяне» в прошедшем матче с «Сент-Луисом» уступали во втором периоде со счётом 0:3.

Команда из Нью-Йорка идёт на шестом месте в Восточной конференции, набрав 79 очков за 65 матчей. В следующем матче «островитяне» встретятся с «Лос-Анджелес Кингз».

Комментарии
