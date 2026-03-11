«Айлендерс» установили рекорд НХЛ — 10 побед в овертаймах подряд со старта сезона
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3 в овертайме. Клуб из Лонг-Айленда выиграл 10 матчей сезона в овертаймах, не потерпев в дополнительное время ни одного поражения – это новый рекорд НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Броберг (Снаггеруд, Томас) – 04:06 2:0 Холлоуэй (Фаулер, Снаггеруд) – 29:10 3:0 Снаггеруд (Томас, Линдштейн) – 30:37 3:1 Пажо (Шефер, Барзал) – 37:50 3:2 Ритчи – 45:52 (pp) 3:3 Хорват (Ритчи, Барзал) – 46:51 (pp) 3:4 Барзал (Шенн, Деанджело) – 62:11
Отметим, что ещё девять игр «Айлендерс» завершили серией буллитов. Результат – пять поражений при четырёх победах. «Островитяне» в прошедшем матче с «Сент-Луисом» уступали во втором периоде со счётом 0:3.
Команда из Нью-Йорка идёт на шестом месте в Восточной конференции, набрав 79 очков за 65 матчей. В следующем матче «островитяне» встретятся с «Лос-Анджелес Кингз».
Комментарии
