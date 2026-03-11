Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей КХЛ на 11 марта 2026 года

Расписание матчей КХЛ на 11 марта 2026 года
Комментарии

Сегодня, 11 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 11 марта 2026 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Торпедо»;
17:00. «Салават Юлаев» – «Металлург»;
17:00. «Автомобилист» – «Локомотив»;
18:00. «Лада» – «Северсталь».
19:30. «Динамо» М – «Шанхайские Драконы»;
19:30. СКА – «Динамо» Мн;
19:30. «Сочи» – ЦСКА.

Матч «Салават Юлаев» — «Металлург» 11 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 93 очками после 64 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 99 очков после 63 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Локомотив» останется первым на Западе, эффект параллакса помог «Сибири». Итоги дня в КХЛ
Видео
«Локомотив» останется первым на Западе, эффект параллакса помог «Сибири». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android