Расписание матчей КХЛ на 11 марта 2026 года

Сегодня, 11 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 11 марта 2026 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Торпедо»;

17:00. «Салават Юлаев» – «Металлург»;

17:00. «Автомобилист» – «Локомотив»;

18:00. «Лада» – «Северсталь».

19:30. «Динамо» М – «Шанхайские Драконы»;

19:30. СКА – «Динамо» Мн;

19:30. «Сочи» – ЦСКА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 93 очками после 64 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 99 очков после 63 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.