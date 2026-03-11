Расписание матчей ВХЛ на 11 марта 2026 года

Сегодня, 11 марта, пройдёт один матч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 11 марта 2026 года (время московское):

19:00. «СКА-ВМФ» – «Буран».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 102 очка в 60 матчах. Второе место занимает «Югра» с 96 очками после 59 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (89 очков в 58 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.