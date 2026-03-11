Расписание матчей МХЛ на 11 марта 2026 года

Сегодня, 11 марта, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 11 марта 2026 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – «Красная Машина-Юниор»;

16:30. «Толпар» – «Мамонты Югры»;

18:30. МХК «Спартак МАХ»– «СКА-1946»;

18:30. «Ирбис» – «Белые Медведи»;

18:30. «Чайка» – «Авто»;

19:00. «Крылья Советов» – МХК «Динамо» Спб.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 99 очками после 57 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 80 очков после 55 матчей.