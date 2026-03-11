Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мне всё равно на травму вратаря, это вина их защитника». Беднар о матч-штрафе Маккиннона

«Мне всё равно на травму вратаря, это вина их защитника». Беднар о матч-штрафе Маккиннона
Комментарии

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар не согласился с удалением до конца матча, которое судьи выписали форварду «лавин» Натану Маккиннону за атаку вратаря Коннора Ингрэма в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Колтон (Нельсон) – 00:32     1:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 08:13 (pp)     2:1 Нечас – 15:41 (pp)     2:2 Рословик (Драйзайтль) – 19:35     2:3 Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Хайман) – 24:15     3:3 Ничушкин (Малински) – 47:04     3:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 49:03 (pp)    

«Я не буду сводить всё к судейству, но это часть игры. Если вы толкаете игрока соперника на своего вратаря, это не может быть удалением. Вратарь травмирован, значит, пять минут штрафа? Мне совершенно всё равно, травмирован вратарь или нет. Это вина их защитника, а не нашего игрока», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Вратарь «Ойлерз» Ингрэм после этого столкновения не смог продолжить игру и был заменён на Тристана Джерри.

Материалы по теме
Лучший снайпер сезона НХЛ был удалён до конца матча. Что натворил канадская суперзвезда?
Видео
Лучший снайпер сезона НХЛ был удалён до конца матча. Что натворил канадская суперзвезда?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android