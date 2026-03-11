«Мне всё равно на травму вратаря, это вина их защитника». Беднар о матч-штрафе Маккиннона
Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар не согласился с удалением до конца матча, которое судьи выписали форварду «лавин» Натану Маккиннону за атаку вратаря Коннора Ингрэма в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Колтон (Нельсон) – 00:32 1:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 08:13 (pp) 2:1 Нечас – 15:41 (pp) 2:2 Рословик (Драйзайтль) – 19:35 2:3 Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Хайман) – 24:15 3:3 Ничушкин (Малински) – 47:04 3:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 49:03 (pp)
«Я не буду сводить всё к судейству, но это часть игры. Если вы толкаете игрока соперника на своего вратаря, это не может быть удалением. Вратарь травмирован, значит, пять минут штрафа? Мне совершенно всё равно, травмирован вратарь или нет. Это вина их защитника, а не нашего игрока», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.
Вратарь «Ойлерз» Ингрэм после этого столкновения не смог продолжить игру и был заменён на Тристана Джерри.
