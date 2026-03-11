«Повезло с отскоком шайбы». Кирилл Капризов оценил свой гол в ворота «Юты»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свой гол в матче с «Ютой Маммот» (5:0). Россиянин бросил мимо ворот и замкнул в касание отскок от лицевого борта, опередив трёх игроков соперника.

«Я промахнулся первым броском, а потом просто повезло, что был удачный отскок от лицевого борта. Это было почти как забить в пустые ворота», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

Российские хоккеисты набрали в общей сложности семь очков. На счету Кирилла Капризова гол и ассист, у Владимира Тарасенко три результативные передачи, в активе у Данилы Юрова гол и ассист.