«Повезло с отскоком шайбы». Кирилл Капризов оценил свой гол в ворота «Юты»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свой гол в матче с «Ютой Маммот» (5:0). Россиянин бросил мимо ворот и замкнул в касание отскок от лицевого борта, опередив трёх игроков соперника.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
1:0 Капризов (Тарасенко) – 14:10     2:0 Болди (Юханссон, Эрикссон Эк) – 28:43     3:0 Бринк – 42:09     4:0 Юров (Тарасенко, Хьюз) – 46:09     5:0 Хартман (Фолиньо, Капризов) – 58:39    

«Я промахнулся первым броском, а потом просто повезло, что был удачный отскок от лицевого борта. Это было почти как забить в пустые ворота», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российские хоккеисты набрали в общей сложности семь очков. На счету Кирилла Капризова гол и ассист, у Владимира Тарасенко три результативные передачи, в активе у Данилы Юрова гол и ассист.

