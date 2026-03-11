«Повезло с отскоком шайбы». Кирилл Капризов оценил свой гол в ворота «Юты»
Поделиться
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свой гол в матче с «Ютой Маммот» (5:0). Россиянин бросил мимо ворот и замкнул в касание отскок от лицевого борта, опередив трёх игроков соперника.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
1:0 Капризов (Тарасенко) – 14:10 2:0 Болди (Юханссон, Эрикссон Эк) – 28:43 3:0 Бринк – 42:09 4:0 Юров (Тарасенко, Хьюз) – 46:09 5:0 Хартман (Фолиньо, Капризов) – 58:39
«Я промахнулся первым броском, а потом просто повезло, что был удачный отскок от лицевого борта. Это было почти как забить в пустые ворота», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Российские хоккеисты набрали в общей сложности семь очков. На счету Кирилла Капризова гол и ассист, у Владимира Тарасенко три результативные передачи, в активе у Данилы Юрова гол и ассист.
Комментарии
- 11 марта 2026
-
10:00
-
09:45
-
09:21
-
09:15
-
09:15
-
09:10
-
09:05
-
08:51
-
08:30
-
08:20
-
07:53
-
07:47
-
07:18
-
06:09
-
06:08
-
05:41
-
05:10
-
04:45
-
04:45
-
04:43
-
04:40
-
04:39
-
04:32
-
02:56
-
02:52
- 10 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:50