Александр Никишин высказался об игре в первой бригаде большинства «Каролины»
Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин высказался об игре в первой бригаде большинства в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 Б). Россиянин попал в первую спецбригаду из-за травмы защитника Шейна Гостисбера. Никишин отметился заброшенной шайбой в формате «5 на 3».

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 07:46     1:1 Манта (Койвунен) – 19:04     1:2 Раст (Чинахов, Карлссон) – 31:44 (pp)     2:2 Янковски (Каррье, Никишин) – 42:49     3:2 Джарвис (Свечников) – 43:48     4:2 Никишин (Ахо, Элерс) – 51:21 (pp)     4:3 Аччари (Раст, Чинахов) – 57:52     4:4 Раст (Ракелль, Карлссон) – 59:25     5:4 Блейк – 65:00    

«Приятно играть в первой бригаде большинства. Нужно быть готовым ко всему, потому что передачи могут поступать откуда угодно, и [нужно] быть сосредоточенным на этом», — цитирует Никишина пресс-служба клуба.

Для россиянина этот гол стал девятым в текущем сезоне. Никишин установил новый рекорд франшизы «Каролины» по голам защитника-новичка в сезоне.

