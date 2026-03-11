Александр Никишин высказался об игре в первой бригаде большинства «Каролины»

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин высказался об игре в первой бригаде большинства в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 Б). Россиянин попал в первую спецбригаду из-за травмы защитника Шейна Гостисбера. Никишин отметился заброшенной шайбой в формате «5 на 3».

«Приятно играть в первой бригаде большинства. Нужно быть готовым ко всему, потому что передачи могут поступать откуда угодно, и [нужно] быть сосредоточенным на этом», — цитирует Никишина пресс-служба клуба.

Для россиянина этот гол стал девятым в текущем сезоне. Никишин установил новый рекорд франшизы «Каролины» по голам защитника-новичка в сезоне.