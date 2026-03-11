Скидки
Бриндамор — о Никишине: у него мощный бросок, он прогрессирует и будет хорошим игроком

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об игре российского защитника Александра Никишина. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 07:46     1:1 Манта (Койвунен) – 19:04     1:2 Раст (Чинахов, Карлссон) – 31:44 (pp)     2:2 Янковски (Каррье, Никишин) – 42:49     3:2 Джарвис (Свечников) – 43:48     4:2 Никишин (Ахо, Элерс) – 51:21 (pp)     4:3 Аччари (Раст, Чинахов) – 57:52     4:4 Раст (Ракелль, Карлссон) – 59:25     5:4 Блейк – 65:00    

«В нём всегда была эта уверенность. Мы знаем, что у него сильный бросок, просто надо продолжать его использовать. Мы будем ему об этом напоминать. Он прогрессирует и будет хорошим игроком для нас ещё долгое время», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Для россиянина этот гол стал девятым в текущем сезоне. Никишин установил новый рекорд франшизы «Каролины» по голам защитника в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге.

