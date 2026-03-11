Бриндамор — о Никишине: у него мощный бросок, он прогрессирует и будет хорошим игроком

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об игре российского защитника Александра Никишина. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 Б).

«В нём всегда была эта уверенность. Мы знаем, что у него сильный бросок, просто надо продолжать его использовать. Мы будем ему об этом напоминать. Он прогрессирует и будет хорошим игроком для нас ещё долгое время», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Для россиянина этот гол стал девятым в текущем сезоне. Никишин установил новый рекорд франшизы «Каролины» по голам защитника в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге.