Селебрини — третий тинейджер в истории НХЛ по скорости набора 90 очков за сезон

19-летний форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:6). На счету канадского нападающего стало 90 (33+57) очков за 62 игры в этом сезоне. Селебрини стал третьим в истории НХЛ по скорости набора 90 очков среди хоккеистов до 20 лет.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Куинн (Цукер, Маклауд) – 04:12     2:0 Так (Далин, Самуэльссон) – 05:39     2:1 Селебрини (Смит) – 12:54     3:1 Маленстин (Кребс, Далин) – 24:59     4:1 Цукер (Куинн, Пауэр) – 28:51     4:2 Шервуд (Ферраро, Веннберг) – 39:27     5:2 Куинн (Маклауд, Далин) – 40:42     5:3 Веннберг (Тоффоли) – 46:54 (pp)     6:3 Куинн (Маклауд) – 57:14    

Быстрее до этой отметки в возрасте до 20 лет добирались только Сидни Кросби (54 игры в сезоне-2006/2007) и Уэйн Гретцки (56 матчей, 1979/2080).

Нападающий «Шаркс» занимает пятое место в гонке бомбардиров этой регулярки, уступая только Коннору Макдэвиду, Никите Кучерову, Натану Маккиннону и Леону Драйзайтлю.

20 сейвов Аскарова не помогли «Сан-Хосе» прервать восьмиматчевую серию побед «Баффало»
