Селебрини — третий тинейджер в истории НХЛ по скорости набора 90 очков за сезон

19-летний форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:6). На счету канадского нападающего стало 90 (33+57) очков за 62 игры в этом сезоне. Селебрини стал третьим в истории НХЛ по скорости набора 90 очков среди хоккеистов до 20 лет.

Быстрее до этой отметки в возрасте до 20 лет добирались только Сидни Кросби (54 игры в сезоне-2006/2007) и Уэйн Гретцки (56 матчей, 1979/2080).

Нападающий «Шаркс» занимает пятое место в гонке бомбардиров этой регулярки, уступая только Коннору Макдэвиду, Никите Кучерову, Натану Маккиннону и Леону Драйзайтлю.