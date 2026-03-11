Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров высказался о борьбе за плей-офф и количестве матчей в регулярке КХЛ

Андрей Назаров высказался о борьбе за плей-офф и количестве матчей в регулярке КХЛ
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров высказался о количестве матчей в регулярном чемпионате КХЛ и борьбе команд за плей-офф.

«Похоже, что со всеми участниками плей-офф в лиге полностью определились, интриг практически не осталось. Конечно, хочется, чтобы борьба за восьмёрки сильнейших шла до последнего тура, тем более что мы помним такие регулярные чемпионаты. Возможно, что 68 игр для каждой команды в регулярке — это многовато. С другой стороны, интересные встречи по-прежнему есть, так что в данном вопросе есть что обсудить и с чем поспорить.

Теперь главное, чтобы к плей-офф все команды подошли в полной боевой готовности и без травм. Хочется увидеть борьбу в каждой серии, чтобы продолжать подтверждать, что КХЛ является сильнейшей хоккейной лигой в Европе. Думается, что аншлаги как на трибунах арен, так и в плане зрительской аудитории у телевизоров нам обеспечены. Сезон продолжается, впереди всё самое яркое, пусть победит сильнейший», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Матч «Салават Юлаев» — «Металлург» 11 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
Потрясающий хаос на Западе и развязка битвы за ПО на Востоке. Интриги финиша регулярки КХЛ
Потрясающий хаос на Западе и развязка битвы за ПО на Востоке. Интриги финиша регулярки КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android