Андрей Назаров высказался о борьбе за плей-офф и количестве матчей в регулярке КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высказался о количестве матчей в регулярном чемпионате КХЛ и борьбе команд за плей-офф.

«Похоже, что со всеми участниками плей-офф в лиге полностью определились, интриг практически не осталось. Конечно, хочется, чтобы борьба за восьмёрки сильнейших шла до последнего тура, тем более что мы помним такие регулярные чемпионаты. Возможно, что 68 игр для каждой команды в регулярке — это многовато. С другой стороны, интересные встречи по-прежнему есть, так что в данном вопросе есть что обсудить и с чем поспорить.

Теперь главное, чтобы к плей-офф все команды подошли в полной боевой готовности и без травм. Хочется увидеть борьбу в каждой серии, чтобы продолжать подтверждать, что КХЛ является сильнейшей хоккейной лигой в Европе. Думается, что аншлаги как на трибунах арен, так и в плане зрительской аудитории у телевизоров нам обеспечены. Сезон продолжается, впереди всё самое яркое, пусть победит сильнейший», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.