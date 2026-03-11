«Отличный показатель». Гендиректор «Шанхайских Драконов» — о выступлении Валиевой в Китае

Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхайские Драконы» Сергей Белых оценил посещаемость матчей, проведённых 5 и 7 марта в Шанхае с новосибирской «Сибирью» и «Барысом» из Астаны, также отметив влияние на количество посетителей выступлений российской фигуристки Камилы Валиевой перед двумя встречами.

«Абсолютно довольны посещаемостью. Тут важно отметить несколько моментов. Во-первых, это тестовые мероприятия. Да, заявлено, что арена вмещает 18 тысяч зрителей. Но на каждый из матчей допустимая вместимость была ограничена до 7 тысяч. Это было обговорено с КХЛ. Первую игру посетили 4352 зрителя, вторую — и вовсе 7558 зрителей. Суммарно оба матча «драконов» в Шанхае собрали 12 тысяч болельщиков. Это хорошие показатели, которые превысили наши ожидания. Мы добились этого с учётом очень короткого периода продаж билетов. Китай сейчас проходит постновогодний период, в это время активность несколько остывает. Вместе с этим мы столкнулись с достаточно длительными процедурами согласования со стороны местных властей.

Менее чем за месяц нам удалось реализовать суммарно 12 тысяч билетов, что превышает показатель НХЛ, которая в 2017 году провела матч в Шанхае. Здесь имеется большой потенциал, который при правильном стратегическом подходе может привести к хорошим результатам. Публика классно поддерживала команду и ярко реагировала на разные моменты по ходу матчей: опасные моменты, силовые приёмы, потасовки. Особенно это было заметно во второй игре. Местные зрители реагировали так, как даже в России порой не реагируют. Для китайской аудитории хоккей — это новый вид спорта. Они ощутили новый спектр эмоций. Отдельно выделю тот факт, что никто из зрителей не ушёл после предматчевых выступлений Камилы Валиевой, хотя у нас были такие опасения. Это отличный показатель», — приводит слова Белых «РИА Новости Спорт».