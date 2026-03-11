Скидки
Гретцки: Шефер достоин звания MVP сезона, где бы «Айлендерс» были без него?

Гретцки: Шефер достоин звания MVP сезона, где бы «Айлендерс» были без него?
Легендарный в прошлом нападающий Уэйн Гретцки выразил восхищение игрой защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефера.

«Я сижу и думаю: боже мой… была бы эта команда там, где она сейчас, без него? А как насчёт того, чтобы дать ему звание MVP лиги? Вот насколько хорош этот парень. Я не говорю, что он обязательно его выиграет, я говорю, что именно это стоит обсудить», — цитирует Гретцки TNT.

На счету 18-летнего канадца 47 (20+27) очков в 65 играх в дебютном сезоне при показателе полезности «+13» и среднем времени на льду 24.18. Шефер был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» под первым общим номером на драфте НХЛ 2025 года.

