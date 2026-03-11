Скидки
Джонатан Куик обошёл Хенрика Лундквиста по количеству «сухих» матчей в НХЛ

40-летний вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик отразил 21 бросок в матче с «Калгари Флэймз» (4:0) и оформил свой 65-й шат-аут. По этому показателю Куик обошёл экс-вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста (64) и занял 17-е место в истории лиги. Рекорд принадлежит Мартину Бродо – 125 игр без пропущенных шайб.

«Каждый раз, когда ваше имя упоминается вместе с именем Хэнка, это что-то особенное», — цитирует Куика пресс-служба клуба.

В этом сезоне Куик сыграл в 22 матчах и одержал пять побед, отражая в среднем 89,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,05. Куик является рекордсменом по победам среди американских вратарей НХЛ.

