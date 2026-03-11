Роман Ротенберг: было бы интересно пройти стажировку в клубе НХЛ

Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что ему было бы интересно пройти стажировку в клубе Национальной хоккейной лиги.

«Общаюсь со многими тренерами. Могу сказать, что вовлечён в жизнь лиги. Было бы интересно оказаться внутри клуба НХЛ, ближе познакомиться с тем, как там всё организовано. Только в нынешней ситуации, когда в отношении меня приняты санкции, это вряд ли возможно.

Да и современные технологии позволяют отслеживать матчи НХЛ и черпать что-то интересное из тренерской практики. Со всеми российскими хоккеистами, которые играют за океаном, на связи. Конкретную команду не назову [для предпочтительной стажировки]. Все интересны, но выбирал бы ту, где больше всего российских игроков», — цитирует Ротенберга «РИА Новости».