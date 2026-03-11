Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг: было бы интересно пройти стажировку в клубе НХЛ

Роман Ротенберг: было бы интересно пройти стажировку в клубе НХЛ
Комментарии

Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что ему было бы интересно пройти стажировку в клубе Национальной хоккейной лиги.

«Общаюсь со многими тренерами. Могу сказать, что вовлечён в жизнь лиги. Было бы интересно оказаться внутри клуба НХЛ, ближе познакомиться с тем, как там всё организовано. Только в нынешней ситуации, когда в отношении меня приняты санкции, это вряд ли возможно.

Да и современные технологии позволяют отслеживать матчи НХЛ и черпать что-то интересное из тренерской практики. Со всеми российскими хоккеистами, которые играют за океаном, на связи. Конкретную команду не назову [для предпочтительной стажировки]. Все интересны, но выбирал бы ту, где больше всего российских игроков», — цитирует Ротенберга «РИА Новости».

Материалы по теме
«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Крикунов — о Ротенберге в сборной
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android