Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Металлург: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Салават Юлаев» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 11 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Салават Юлаев» — «Металлург» 11 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет заключительная четвёртая встреча команд в текущем сезоне. В двух матчах из трёх прошедших победу одержал уфимский клуб.

«Металлург» занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» расположился на пятом месте Востока.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
В КХЛ нет идеального фаворита Кубка Гагарина. Даже у «Металлурга» очевидны слабые стороны
В КХЛ нет идеального фаворита Кубка Гагарина. Даже у «Металлурга» очевидны слабые стороны
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android