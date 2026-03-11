Скидки
«Баффало» впервые в клубной истории дважды выиграл восемь матчей подряд за сезон

После перерыва на Олимпийские игры «Баффало Сэйбрз» выиграл все восемь матчей. Впервые в клубной истории «клинки» дважды за сезон показали серию из восьми и более побед. С 10 декабря 2025 года по 1 января 2026 года «Баффало» выиграл 10 матчей кряду.

«Баффало» был образован в 1970 году. В сезоне-2010/2011 «Сэйбрз» в последний раз вышли в плей-офф Кубка Стэнли, где в первом раунде были повержены «Филадельфией» в семи встречах. После этого «Баффало» трижды за восемь лет становился худшим клубом НХЛ, ни разу за это время не выйдя в плей-офф.

Ни разу в своей истории «клинки» не выигрывали Кубок Стэнли. Клуб дважды выходил в финал в сезоне-1974/1975 и в сезоне-1998/1999.

