Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов в третий раз за месяц оштрафован за симуляцию

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов оштрафован за симуляцию, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Примечательно, что это уже третий штраф Семёнова за симуляцию с начала марта.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» – «Спартак» и принял решение наложить на нападающего «Ак Барса» Кирилла Семёнова наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

«Ак Барс» с 88 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.