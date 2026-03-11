Скидки
Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов в третий раз за месяц оштрафован за симуляцию

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов оштрафован за симуляцию, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Примечательно, что это уже третий штраф Семёнова за симуляцию с начала марта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 04:46 (5x5)     2:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 13:29 (5x5)     3:0 Карпухин (Бровкин, Пустозёров) – 26:21 (5x5)     4:0 Галимов (Тодд, Миллер) – 44:52 (5x4)     4:1 Холодилин – 54:39 (5x5)    

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» – «Спартак» и принял решение наложить на нападающего «Ак Барса» Кирилла Семёнова наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» с 88 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

