Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов в третий раз за месяц оштрафован за симуляцию
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов оштрафован за симуляцию, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Примечательно, что это уже третий штраф Семёнова за симуляцию с начала марта.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 04:46 (5x5) 2:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 13:29 (5x5) 3:0 Карпухин (Бровкин, Пустозёров) – 26:21 (5x5) 4:0 Галимов (Тодд, Миллер) – 44:52 (5x4) 4:1 Холодилин – 54:39 (5x5)
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» – «Спартак» и принял решение наложить на нападающего «Ак Барса» Кирилла Семёнова наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Ак Барс» с 88 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2026
-
14:25
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
11:55
-
11:24
-
11:20
-
11:05
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:21
-
09:15
-
09:15
-
09:10
-
09:05
-
08:51
-
08:30
-
08:20
-
07:53
-
07:47
-
07:18
-
06:09
-
06:08
-
05:41
-
05:10
-
04:45
-
04:45
-
04:43
-
04:40
-
04:39