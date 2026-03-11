Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мне как игроку лучше выигрывать матчи». Коваленко — о низкой результативности ЦСКА

«Мне как игроку лучше выигрывать матчи». Коваленко — о низкой результативности ЦСКА
Комментарии

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко поделился мнением о стиле игры армейцев под руководством Игоря Никитина. Ранее московский клуб обыграл «Сочи» (2:1).

– Игра получилась сумбурная. Вроде у нас были моменты, играли хорошо, но всё-таки сами себе «привозили» голевые моменты, и соперник мог отличиться больше чем один раз. Думаю, нужно ответственнее относиться к этому и все 60 минут работать.

– С чем связана такая скованность? Может быть, держали в голове, что завтра игра с этим же соперником?
– Нет, Игорь Валерьевич [Никитин] правильно сказал, что эта игра как плей-офф и нужно думать только о сегодняшней игре. Не могу сказать, с чем это связано, но я думаю, что мы должны улучшить этот компонент.

– Перед плей-офф у ЦСКА небольшая результативность. Не пугает команду небольшое количество шайб?
– Вы мне задаёте вопрос, а я вам встречный: это плохо 1:0 выигрывать?

– А как же зрелищный хоккей для болельщиков?
– Этот вопрос тогда можете задать Игорю Валерьевичу. Думаю, он корректно ответит. Мне как игроку лучше выигрывать матчи. А как мы играем и забиваем – неважно! – цитирует Коваленко Legalbet.

Материалы по теме
Игорь Никитин ответил на вопрос о слабой результативности ЦСКА в последних матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android