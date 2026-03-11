Макдэвид повторил самую длительную результативную серию на выезде за последние 35 лет
Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом и результативной передачей в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:3), продлив свою результативную серию на выезде до 19 игр.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Колтон (Нельсон) – 00:32 1:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 08:13 (pp) 2:1 Нечас – 15:41 (pp) 2:2 Рословик (Драйзайтль) – 19:35 2:3 Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Хайман) – 24:15 3:3 Ничушкин (Малински) – 47:04 3:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 49:03 (pp)
По длительности результативной серии в выездных матчах Макдэвид сравнялся с Патриком Кейном (19 матчей в сезоне-2018/2019). Выше в рейтинге находятся Уэйн Гретцки (29 матчей в сезоне-1986/1987 и 22 игры в сезоне-1985/1986), Пэт Лафонтен (1989/1990, 22) и Марио Лемье (1989/1990, 21).
В нынешнем сезоне на счету 29-летнего Макдэвида 65 матчей и 110 (36+74) очков при показателе полезности «+13».
