Макдэвид повторил самую длительную результативную серию на выезде за последние 35 лет

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом и результативной передачей в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:3), продлив свою результативную серию на выезде до 19 игр.

По длительности результативной серии в выездных матчах Макдэвид сравнялся с Патриком Кейном (19 матчей в сезоне-2018/2019). Выше в рейтинге находятся Уэйн Гретцки (29 матчей в сезоне-1986/1987 и 22 игры в сезоне-1985/1986), Пэт Лафонтен (1989/1990, 22) и Марио Лемье (1989/1990, 21).

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего Макдэвида 65 матчей и 110 (36+74) очков при показателе полезности «+13».