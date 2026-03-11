Скидки
«Эти игры многое решат». Давыдов высказался о концовке регулярки для московского «Динамо»

«Эти игры многое решат». Давыдов высказался о концовке регулярки для московского «Динамо»
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, экс-защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов поделился мнением о целях бело-голубых на оставшуюся часть регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб занимает седьмое место в Западной конференции, отставая от топ-4 на три очка при одной игре в запасе.

– Какая задача стоит перед московским «Динамо» в оставшихся пяти матчах чемпионата?
– Я считаю, что пока есть шанс занять четвёртое место в западной «пульке» и начать плей-офф дома, надо за него цепляться. Если выиграть все оставшиеся матчи, то четвёрка никуда не уйдёт. Вообще летом трудно было поверить, что весной во второй кубковой четвёрке Запада будут все клубы двух столиц – «Динамо», ЦСКА, СКА и «Спартак». Лихой сюжет!

– Соперника по плей-офф уже присматриваете?
– Постоянно говорю: выбирать себе соперника по плей-офф – большая ошибка, прежде всего психологическая. Другое дело, что какие-то прикидки делать можно. Впереди два стыковых матча – «Спартак» – «Динамо» и «Спартак» – ЦСКА. Это будут игры не за два очка, а за четыре, особенно для красно-белых, которые чуть отстали. Эти игры многое решат, – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

