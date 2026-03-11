Джон Купер: спад в игре «Тампа-Бэй» длится гораздо дольше, чем я ожидал
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об очередном поражении команды. «Молнии» на домашней площадке проиграли «Коламбус Блю Джекетс» (2:5) и потерпели шестое поражение в последних семи матчах.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Гонсалвес (Хедман, Кучеров) – 13:38 1:1 Проворов (Матейчук, Койл) – 25:57 1:2 Гарланд (Джонсон, Монахан) – 26:27 1:3 Марченко (Фантилли, Веренски) – 31:42 (pp) 2:3 Мозер (Чирелли) – 36:23 2:4 Гарланд (Монахан, Веренски) – 44:00 (pp) 2:5 Фаббро (Мерзликин) – 55:28
«Ребятам было тяжело из-за большого количества игр и отсутствия тренировок… сегодня вечером мы были необычно плохи. Я не знаю, что случилось. Это была тяжёлая игра. Когда играешь много матчей в этой лиге, нужно постепенно преодолевать трудности. Этот небольшой игровой спад, в котором мы оказались, длится гораздо дольше, чем я ожидал», — цитирует Купера пресс-служба клуба.
В следующем матче «Тампа-Бэй» сыграет с «Детройт Ред Уингз».
