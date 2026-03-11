Джон Купер: спад в игре «Тампа-Бэй» длится гораздо дольше, чем я ожидал

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об очередном поражении команды. «Молнии» на домашней площадке проиграли «Коламбус Блю Джекетс» (2:5) и потерпели шестое поражение в последних семи матчах.

«Ребятам было тяжело из-за большого количества игр и отсутствия тренировок… сегодня вечером мы были необычно плохи. Я не знаю, что случилось. Это была тяжёлая игра. Когда играешь много матчей в этой лиге, нужно постепенно преодолевать трудности. Этот небольшой игровой спад, в котором мы оказались, длится гораздо дольше, чем я ожидал», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

В следующем матче «Тампа-Бэй» сыграет с «Детройт Ред Уингз».