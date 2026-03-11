Скидки
«Врач чуть не потерял сознание». Форвард «Ак Барса» Сафонов — о тяжёлой травме пальца

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов рассказал, что получил открытый перелом фаланги пальца на одной из тренировок.

– У тебя была довольно жёсткая история на тренировке – говорят, у тебя тогда фактически оторвался палец. Это правда?
– Да, он буквально висел на коже. Если говорить медицинским языком, это был открытый перелом фаланги, а по факту палец практически полностью оторвался. Это произошло на тренировке. Была борьба за шайбу: сначала нужно было защищаться, потом соперник её отобрал. Я пытался вернуть шайбу, меня в этот момент подталкивали в спину. Я оттолкнулся руками от борта и почувствовал, как по пальцу будто мурашки пробежали. Но я сначала не обратил на это внимания – даже ещё немного поиграл с шайбой. Потом её снова отобрали, и уже, когда ехал дальше, решил посмотреть, что с пальцем. Снимаю перчатку – и вижу, что он висит. Кстати, врач после увиденного чуть не потерял сознание, – цитирует Сафонова пресс-служба КХЛ.

Сафонов рассказал о роли тренера Квартальнова в его карьере
