Филадельфия Флайерз — Вашингтон Кэпиталз: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 2:30 мск

«Филадельфия» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 2:30 мск
Комментарии

В ночь на 12 марта продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Филадельфии (США) состоится встреча между «Филадельфией Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» начнётся в 2:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третья игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. «Филадельфия» провела 63 встречи, в которых набрала 69 очков и расположилась на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 71 очком после 65 матчей находится на 11-й строчке Восточной конференции.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
