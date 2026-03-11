«Салават Юлаев» — «Металлург»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026
Сегодня, 11 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны составы команд.
Фото: «Салават Юлаев»
Фото: «Металлург»
Это будет четвёртая и заключительная встреча команд в текущем сезоне. В двух матчах победу одержал уфимский клуб.
«Металлург» занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» расположился на пятом месте Востока.
